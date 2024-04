Bayern liegt laut EON beim E-Ladenetz bundesweit vorn

München: Bei der Versorgung mit Lademöglichkeiten für Elektroautos hat Bayern deutschlandweit die Nase vorn. Laut einer Untersuchung des Stromversorgers E.ON gibt es im Freistaat 23.000 Ladepunkte. Nordrhein-Westfalen kommt auf etwa 21.000 Lademöglichkeiten und Baden-Württemberg auf rund 20.000. In Bayern stehen demnach 690 Megawatt Ladeleistung zur Verfügung, das ist ein Plus von knapp 30 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Laut Kraftfahrtbundesamt sind in Bayern 8,4 Millionen Autos zugelassen, davon sind drei Prozent Elektro-Autos oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 12:00 Uhr