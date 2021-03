Bayern liegt im Ländervergleich beim Kampf gegen Hass im Netz vorne

Corona-Beschlüsse ernten viel Unmut

Berlin: Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern haben viel Unmut ausgelöst. Neben Oppositionspolitikern kritisierten vor allem Vertreter von Tourismus, Gastronomie und Wirtschaft den geplanten Oster-Lockdown. Von einem extrem harten Eingriff sprach etwa die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Unklar ist zudem, auf welcher rechtlichen Grundlage Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen erklärt werden sollen und was das genau bedeutet. Bundeskanzlerin Merkel steht am Nachmittag dem Bundestag Rede und Antwort zu den neuen Maßnahmen. Vize-Kanzler Scholz verteidigte diese am Abend noch einmal. Das Ziel müsse sein, die Situation durch Tests und Impfungen zu verbessern und sie nicht zwischendurch zu verschlechtern, weil die Infektionsentwicklung nicht mehr im Griff sei, sagte er in der ARD.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2021 08:00 Uhr