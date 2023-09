Bayern liegt bei den Lademöglichkeiten für E-Autos vorn

Bonn: Die öffentlichen Ladestellen für E-Autos werden immer mehr. Im ersten Halbjahr stieg ihre Zahl deutschlandweit um mehr als 13.000. Laut Bundesnetzagentur gab es damit über 97.000 frei zugängliche Ladepunkte. Besonders stark sei der Bestand an Schnellladepunkten gewachsen. Die meisten Ladesäulen gab es zum Halbjahr in Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Von heute an werden auch Solar-Ladestellen im eigenen Haus vom Staat unterstützt. Gefördert wird der Kauf und die Installation einer Ladestation in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Solarstromspeicher. Anträge können ab heute online bei der staatlichen Förderbank KfW gestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 07:00 Uhr