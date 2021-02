Bayern lehnt Stufenpläne für Corona-Auflagen ab

Nachrichtenarchiv - 04.02.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern hält starre Stufenpläne für Corona-Auflagen wie in Niedersachsen und Schleswig-Holstein nicht für praktikabel. Wie Staatskanzleichef Herrmann sagte, sind diese Modelle zu kompliziert für den Alltag. Sie gaukelten eine vermeintliche Planbarkeit vor, die angesichts der Dynamik der Pandemie nicht realistisch sei, so Herrmann. Niedersachsens Stufenplan für Corona-Einschränkungen sieht je nach Inzidenzwert bestimmte Lockerungen für Kommunen vor. Demnach könnten Wechselunterricht an den Schulen und uneingeschränkte Trauerfeiern wieder stattfinden, wenn die Inzidenz binnen einer Woche unter 100 sinkt. Auch andere Bundesländer, darunter etwa Bremen, haben sich skeptisch zu den Stufenplänen geäußert und vor einem hin und her bei den Beschränkungen gewarnt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2021 15:00 Uhr