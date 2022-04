Bayern lehnt Impfpflicht für Pflege ohne allgemeine Impfpflicht ab

Nachrichtenarchiv - 24.04.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek ist gegen eine Impfpflicht für Pflegeberufe, solange es keine allgemeine Corona-Impfpflicht gibt. Der Deutschen Presseagentur sagte er, eine einseitige Verpflichtung sei unfair und nicht verhältnismäßig. Am Mittwoch wird sich der Bundestag bei einer öffentlichen Anhörung mit der Impfpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen befassen. Das Gesetz ist seit März in Kraft und soll vorerst bis zum Jahresende gelten - in Bayern ist es allerdings ausgesetzt. - Die Corona-Zahlen sind wieder gesunken. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Insitut heute bei 807. Vor einer Woche waren es noch rund 834 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2022 09:00 Uhr