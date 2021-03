Bayern legt Öffnungsschritte auf Eis

Nachrichtenarchiv - 18.03.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts steigender Corona-Zahlen wird es in Bayern am kommenden Montag offenbar keine weiteren Öffnungsschritte geben: Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte der Deutschen Presse-Agentur, Theater, Kinos, Konzertsäle und die Außengastronomie müssten landesweit geschlossen bleiben. Dies gelte bis auf Weiteres. Zuvor hatten bereits einige Landkreise und Städte die Öffnungen abgesagt. So teilte der Münchner Oberbürgermeister Reiter mit, einhellige Meinung seiner Fachleute sei, dass man gerade auch mit Blick auf die deutlich ansteckenderen Corona-Mutanten von weiter steigenden Fallzahlen ausgehen müsse. Deshalb sollte man auch aus infektiologischen Gründen von weiteren Öffnungsschritten absehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.03.2021 18:15 Uhr