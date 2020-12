Bayern legt im Ski-Streit mit Österreich nach

Nachrichtenarchiv - 02.12.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern appelliert weiterhin an die anderen Alpenländer, die Skipisten auch über Weihnachten und Silvester nicht zu öffnen. Staatskanzleichef Herrmann sagte nach einer Sitzung des Kabinetts in München, auch wenn sich Österreich und die Schweiz gegen jede Einmischung verwahrten, könne er am Ende des Tages nur raten, es wie Deutschland zu tun. Statt Pisten, Hotels und Lifte zu öffnen, sollten die von der Schließung betroffenen Branchen lieber drei Viertel ihrer Umsätze vom Staat erstattet bekommen. Bayern sei in dieser Frage gegen Alleingänge und wünsche sich ein europaweit einheitliches Vorgehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.12.2020 03:00 Uhr