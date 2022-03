Bayern lässt viele Corona-Regeln auslaufen

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Nacht zum Sonntag fallen auch in Bayern die allermeisten Corona-Beschränkungen weg. Wie angekündigt hat das bayerische Kabinett darauf verzichtet, den ganzen Freistaat oder einzelne Regionen zu Hotspots zu erklären. Somit gilt die Maskenpflicht künftig nur noch in Bus, Bahn oder Flugzeug sowie Kliniken, Heimen und Arztpraxen. In Krankenhäusern, Heimen sowie in Schulen wird außerdem weiter regelmäßig getestet. Ansonsten laufen die 2G- und 3G-Zugangsbeschränkungen aus. Die Staatsregierung folgt damit den Vorgaben im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz, das die Ampel-Regierung gegen Widerstände durchsetzte. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat derweil mit seinen EU-Kollegen über die weitere Pandemie-Bekämpfung beraten. Dabei warb er für eine vierte Covid-Impfung für alle ab 60 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 18:00 Uhr