Bayern lässt viele Corona-Regeln auslaufen

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die meisten Corona-Beschränkungen laufen in Bayern am Samstag aus. In der neuen Verordnung, die das Kabinett heute beschließen dürfte, werden wohl nur noch sogenannte Basis-Maßnahmen enthalten sein. Dazu gehören eine Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr, in Pflegeheimen und Kliniken sowie eine Testpflicht in Pflegeheimen und Schulen. Ministerpräsident Söder hatte gestern erklärt, dass die Staatsregierung Bayern auf absehbare Zeit nicht zum Hotspot erklären wird. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, um zum Beispiel weiterhin eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen oder 2G- und 3G-Regeln anzuordnen. Allerdings gibt es dafür im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz hohe Hürden. - Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen hat sich in den letzten Tagen stabilisiert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei rund 1.700. Wenig Veränderung gibt es auch bei der Lage in den Krankenhäusern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 07:00 Uhr