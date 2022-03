Bayern lässt Corona-Schutzmaßnahmen überwiegend auslaufen

Lehrerverbände kritisieren Wegfall der Masken im Unterricht

München: Die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände, abl, hat den Wegfall der Maskenpflicht an den Schulen ab Montag kritisiert. Der Präsenzunterricht sei damit akut in Gefahr. Die Situation an den Schulen sei unverändert, in Klassenzimmern ohne Mindestabstand, mit zu wenig Luftfiltern und einem nie da gewesenen Infektionsgeschehen, kritisiert die abl. Die Zeiten, in denen Klassen komplett anwesend seien, lägen Wochen zurück. Und die Arbeitsgemeinschaft fragt, ob in der aktuellen Lage die Maske im Vergleich zum Testen nicht das wichtigere Instrument zur Eindämmung von Corona in Schulen sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 19:00 Uhr