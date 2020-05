Bayern kündigt schrittweise Erleichterungen im Schulbereich an

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Lockerungen gibt es auch bei der Kleinkinderbetreuung und in Schulen. So sollen bis zu den Pfingstferien die Hälfte aller Kinder wieder in die Kitas gehen können. Ab dem 25. Mai sollen als erstes alle Vorschulkinder wieder in die Einrichtungen. Außerdem können bis zu drei Familien eine gemeinsame Kinderbetreuung organisieren. Bis Pfingsten soll die Hälfte aller Schüler wieder in den Schulen unterrichtet werden. Ab kommendem Montag werden neben den Abschlussklassen auch Viertklässler wieder in die Schule gehen. Eine Woche später können weitere Schulklassen jeweils der untersten Jahrgänge einer Schulform unterrichtet werden. Nach den Pfingstferien, also Mitte Juni, sollen alle Schulklassen wieder im Präsenzunterricht zugelassen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 19:00 Uhr