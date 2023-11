Bayern kündigt "maximal restriktive" Kontrollen bei Cannabis-Legalisierung an

München: Die bayerische Staatsregierung lehnt die Teillegalisierung von Cannabis weiterhin ab. Wenn der jeweilige Gesetzesentwurf vorliege, werde der Freistaat rechtliche Schritte prüfen, sagte Gesundheitsministerin Gerlach im BR-Interview zu den Plänen der Ampel-Koalition. Gerlach kündigte zudem an, die Kontrollen bei einer Umsetzung des Gesetzes „maximal restriktiv auszulegen“. Zu Wochenbeginn hatten sich SPD, Grünen und FDP abschließend über das Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis verständigt. Es wird derzeit im Bundestag beraten und soll demnächst mit den Stimmen der Koalition verabschiedet werden. Geplant ist eine Teillegalisierung des Cannabis-Konsums für Erwachsene ab April kommenden Jahres, etwas später soll der Anbau der Pflanzen in Vereinen, in so genannten Cannabis-Clubs, erlaubt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 12:00 Uhr