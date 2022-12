Bayern kündigt kurzfristige Finanzspritze für Kinderkliniken an

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Um die angespannte Lage der überfüllten Kinderkliniken in Bayern zu mildern, will die Staatsregierung mehr Geld zur Verfügung stellen. Wie Gesundheitsminister Holetschek mitteilte, unterstützt der Freistaat die Krankenhäuser kurzfristig mit rund fünf Millionen Euro. Eine entsprechende Initiative von ihm sei im Ministerrat auf ein positives Echo gestoßen. Die aktuelle Welle an Infektionen mit dem RS-Virus sei besorgniserregend und treffe die Kinderkliniken mit voller Wucht, so der Minister. Die Sonderförderung soll den Kinderkliniken bei der Patientenversorgung Erleichterungen bringen. Holetschek gibt Bundesgesundheitsminister Lauterbach eine Mitschuld an der Lage der Kinderkliniken. Auch dessen geplante Reform der Krankenhausfinanzierung hatte der CSU-Politiker im BR kritisiert. Holetschek nannte die Pläne bürokratisch, noch nicht ganz durchdacht und praxisfern.

