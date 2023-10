Bayern kritisiert Lemkes Vorschläge zum Umgang mit dem Wolf

München: Aus Bayern kommt Kritik an den Vorschlägen von Bundesumweltministerin Lemke zum künftigen Umgang mit dem Wolf. Agrarministerin Kaniber erklärte, Lemke verharre nach wie vor ausschließlich bei der Entnahme von Problemwölfen, was einem dringend notwendigen Bestandsmanagement für Wölfe keinen Schritt näher komme. Die von der Ministerin vorgeschlagenen Regeln würden in Bayern längst umgesetzt. Lemke will den Abschuss von Wölfen erleichtern; und zwar in "zuvor festgelegte Regionen mit erhöhtem Rissvorkommen" und der Wolf muss "zumutbare Herdenschutzmaßnahmen" überwunden und Weidetiere gerissen haben. Eine Abschussgenehmigung müsse vorliegen, das derzeit übliche Ergebnis einer DNA-Analyse aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 23:00 Uhr