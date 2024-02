Bayern kritisiert den Neuzuschnitt von Wahlkreisen

Berlin: Der Bundestag stimmt heute außerdem darüber ab, ob Bayern zur nächsten Bundestagswahl einen weiteren Wahlkreis bekommt. Demnach soll Sachsen-Anhalt wegen seiner schrumpfenden Bevölkerung einen Wahlkreis an Bayern verlieren. Dort soll aus Teilen der bisherigen Wahlkreise Augsburg-Land, Neu-Ulm und Ostallgäu ein zusätzlicher Wahlkreis, nämlich Memmingen-Unterallgäu, gebildet werden. Das bayerische Innenministerium kritisiert den geplanten Neuzuschnitt allerdings. Dieser sei nicht mit der Staatsregierung abgestimmt worden. Es sei naheliegender, einen weiteren Wahlkreis in der Landeshauptstadt München zu bilden. Laut Ministerium sollen die Bürger in den Wahlkreisen eine regionale politische Einheit repräsentieren. Es sei absehbar, dass die Wahlkreise bereits in der nächsten Wahlperiode neu zugeschnitten werden müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 07:00 Uhr