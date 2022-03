Bayern kritisiert 9-Euro-Ticket als Schnellschuß und Lockangebot

Zehntausende folgen dem Aufruf zum Klimastreik

Berlin: Zehntausende Menschen sind in Deutschland dem Aufruf von „Fridays for Future“ zum Klimastreik gefolgt. Allein in Berlin beteiligten sich laut Veranstaltern und Polizei rund 10.000 Menschen an einer Kundgebung und einer Demonstration. In Hamburg gingen laut der Organisation etwa 12.000 Menschen auf die Straße; auch in München, Köln, Frankfurt, Mainz und Stuttgart gab es Demos mit mehreren Tausend Teilnehmern. Bei dem weltweiten Protesttag forderten die Teilnehmer ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Eine Sprecherin sagte, der Krieg in der Ukraine zeige, dass die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern unsere Lebensgrundlage zerstöre und Kriege befeuere.

