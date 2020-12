Bayern-Kapitän Neuer Welttorhüter des Jahres

Laut Deutschlandtrend befürworten zwei Drittel der Deutschen die Corona-Maßnahmen

Berlin: Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet die seit gestern geltenden Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Laut einer repräsentativen Umfrage für den ARD-DeutschlandTrend Extra im Auftrag der Tagesthemen halten 69 Prozent der Befragten die aktuellen Maßnahmen für angemessen. 14 Prozent sind demnach der Meinung, sie gehen zu weit. 16 Prozent finden dagegen, sie gehen nicht weit genug. Dem Verbot von Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit stimmen den Angaben nach 86 Prozent zu, fast genauso viele bewerten das Feuerwerksverbot an Silvester und Neujahr positiv. Dass in den meisten Schulen der Präsenzunterricht eingestellt und so genannter Distanzunterricht stattfinden soll, befürworten 68 Prozent aller Befragten. Bei Haushalten, in denen schulpflichtige Kinder leben, lag die Zustimmung dagegen bei nur 56 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 18:00 Uhr