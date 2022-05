Bayern kann mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Trotz Corona und Ukraine-Krieg erwarten die bayerischen Steuerschätzer für heuer ein Plus von 1,9 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Auch für die Folgejahre zeichnet sich laut Finanzminister Füracker eine positive Entwicklung ab. Der CSU-Politiker mahnte gleichzeitig zur Vorsicht. Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs seien nicht absehbar, so Füracker. Für zusätzliche Ausgaben sieht er derzeit keinen Spielraum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 06:00 Uhr