Bayern kann 46 positiv Getestete immer noch nicht zuordnen

Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Gesundheitsbehörden in Bayern haben jetzt fast alle Personen informiert, die sich in der letzten Zeit an Autobahnen und Bahnhöfen haben testen lassen und ein positives Testergebnis hatten. Das gab das bayerische Gesundheitsministerium vor wenigen Minuten bekannt. Allerdings können demnach noch immer 46 positive Corona-Befunde nicht zugeordnet werden. 902 Betroffene, die bis letzten Dienstag positiv getestet wurden, sind laut Gesundheitsministerium mittlerweile über ihr Ergebnis informiert. In der Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit heißt es, insgesamt seien seit Aufnahme der bayerischen Testungen für Reise-Rückkehrer 127.650 Testungen erfolgt. Darunter waren 1802 positive Ergebnisse.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.08.2020 14:30 Uhr