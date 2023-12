Bayern kämpft gegen Glatteis - teilweise Unterrichtsausfall

München: Schnee und Glatteis sorgen in ganz Bayern für Probleme. Auf zahlreichen Straßen gibt es Blitzeis-Warnungen. Der Autoverkehr ist beeinträchtigt, etwa auf der A8 Stuttgart Richtung München zwischen Zusmarshausen und Dasing. Auch im Augsburger Raum und im Stadtgebiet sind die Straßen spiegelglatt. Am Flughafen München wird der Flugbetrieb wegen des Eisregens bis Mittag eingestellt. Über 300 Starts und Landungen sind davon betroffen. Auch die meisten Bahn-Verbindungen von und nach München fallen weiter aus. Bis mindestens morgen müssen Passagiere mit Einschränkungen im Fernverkehr rechnen. Wegen der schwierigen Straßenverhältnisse fallen auch heute in mehreren Landkreisen die Schulen aus. So gibt es etwa in den Landkreisen Ebersberg und Erding keinen Präsenzunterricht. Das gilt auch für die Landkreise Mühldorf am Inn und Starnberg. In Augsburg sind an mehr als 20 Schulen noch immer Gebäudeteile gesperrt.

