Bayern ist Spitzenreiter bei der Corona-Verschuldung

Lauterbach bereitet Corona-Situation Sorgen

Berlin: Das aktuelle Coronageschehen und die ungenaue Datenlage bereitet Bundesgesundheitsminister Lauterbach derzeit Sorgen. Insbesondere die Omikron-Dynamik dürfe nicht unterschätzt werden, erklärte der SPD-Politiker. Er stehe mit dem RKI in Verbindung, um gesichertere Daten zu bekommen und sich ein Gesamtbild machen zu können. Im Moment ist nicht klar, wie stark und wie schnell sich die Omikron-Variante ausbreitet. Gestern war die Quote der Infektionen mit dem Omikronvirus laut RKI 45 Prozent höher als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen gibt das Robert Koch-Institut heute mit knapp 206 an. Gestern lag sie bei über 216. Mittlerweile hat die Weltgesundheitsorganisation das von Omikron ausgehende Risiko erneut als sehr hoch eingestuft. Zuverlässige Beweise zeigten, dass die Omikron-Variante gegenüber der Delta-Variante einen Wachstumsvorteil mit einer Verdopplungsrate von zwei bis drei Tagen besitze, hieß es von der WHO.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.12.2021 11:15 Uhr