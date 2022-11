Bayern ist im Bund der Hauptimporteur russischer Waren

Kurzmeldung ein/ausklappen Bei Explosionen in Jerusalem gibt es mindestens einen Toten

Jerusalem: Bei Explosionen an zwei Bushaltestellen im Großraum der israelischen Metropole ist ein Mensch getötet worden. 14 weitere wurden verletzt, einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Rettungskräfte berichten außerdem von großen Schäden an den Busstops und in deren Umgebung. Der Hintergrund ist noch unklar. Die Polizei sperrte wegen der Explosionen am Stadtrand Jerusalems die Schnellstraße nach Tel Aviv. Zuletzt hatte es in Jerusalem immer wieder Anschläge militanter Palästinenserorganisationen gegeben. Der scheidende Ministerpräsident Lapid will am Mittag eine Dringlichkeitssitzung mit der Polizei- und der Militärspitze abhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2022 09:15 Uhr