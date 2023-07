Bayern ist bei Kita-Ausbau laut Studie auf gutem Weg

Meldungsarchiv - 31.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern in Bayern dürfte bis 2028 gedeckt sein. Zu diesem Ergebnis kommen zwei Studien im Auftrag des bayerischen Sozialministeriums. Ministerin Scharf hat sie am Vormittag vorgestellt. Die CSU-Politikerin sagte, die bayerische Staatsregierung habe die "Segel richtig gesetzt". Den Studien zufolge würden bis 2028 etwa 180.000 zusätzliche Betreuungsplätze in Krippen, Kindergärten und Grundschulen gebraucht. Hinzu kämen rund 18.000 zusätzliche Fachkräfte. Diese Lücke werde bis dahin selbst bei ungünstigen Bedingungen geschlossen. Die Bertelsmann-Stiftung dagegen war zuletzt zum Schluss gekommen, dass im Jahr 2030 in Bayern bis zu 67.000 Fachkräfte für Kitas und Grundschulen fehlen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2023 17:00 Uhr