Bayern investiert Millionenbeträge in Trinkwasserversorgung

München: Der Freistaat Bayern investiert in den kommenden Jahren mehrere Millionen Euro in den Hochwasserschutz, die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung. Bis 2028 sollen jährlich 180 Millionen Euro fließen. Besonders profitieren sollen davon Städte und Gemeinden in Regionen mit besonderem Handlungsbedarf. Bayerns Umweltminister Glauber spricht von der bedeutendsten Förderrichtlinie seines Ministeriums.

