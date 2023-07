Bayern hinkt seinen eigenen Klimazielen hinterher

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, gebietsweise Regen; Höchstwerte 25 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. In Süd- und Ostbayern vor allem vormittags gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern. Höchstwerte 25 bis 29 Grad. In der Nacht in Südbayern Regen möglich. Tiefstwerte um 16 Grad. In den kommenden Tagen teils länger sonnig, teils bewölkt; besonders in Südbayern lokale Schauer und Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2023 07:00 Uhr