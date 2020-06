Bayern hebt weitere Corona-Beschränkungen auf

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern werden heute weitere Corona-Auflagen gelockert. In den Schulen werden ab heute wieder alle Klassen unterrichtet - allerdings im tage- oder wochenweisen Schichtbetrieb. Denn nur 15 Schüler dürfen gleichzeitig im Klassenraum sein. Der Landesbeauftragte für Datenschutz in Bayern, Petri, warnte Lehrkräfte im BR davor, private Rechner auch im Schuldienst zu nutzen. Das Problem sei, dass sich private Daten mit dienstlichen vermengen, so Petri. Auch Kinder, die ab Herbst in die Schule kommen, dürfen wieder in den Kindergarten gehen und Kinder in die Krippe, die im Herbst in den Kindergarten kommen. Außerdem können Theater, Kinos und Konzertsäle für bis zu 50 Besucher in geschlossenen Räumen wieder öffnen. Es gelten jedoch Abstands- und Hygieneauflagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 08:00 Uhr