Bayern hebt Maskenpflicht in Bus und Bahn auf

München: Das bayerische Kabinett wird die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen zum Samstag abschaffen. Die sei aufgrund der aktuellen stabilen Infektionslage nicht mehr angemessen, hieß es aus Regierungskreisen. Ab dem 10. Dezember soll es demnach nur noch eine Empfehlung zum Tragen der Masken geben. Dann läuft auch die aktuelle Corona-Schutzverordnung aus. In Bayern seien die Zahlen seit längerem am niedrigsten. Künftig gelte die Eigenverantwortung. Bayern ist damit das erste Bundesland, das die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr aufhebt. Die Bundesländer hatten sich gestern nicht auf eine einheitliche Linie bei den Corona-Schutzmaßnahmen einigen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2022 11:00 Uhr