Bayern hebt Ausgangsbeschränkungen auf

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern dürfen die Menschen ab morgen wieder ohne triftigen Grund ihr Zuhause verlassen, um beispielsweise Familienangehörige zu besuchen. Das zählt ebenfalls zu den Lockerungen, die die Staatsregierung am Mittag bekannt gab. Ab Samstag ist es erlaubt, Angehörige in Altenheimen und Kliniken zu besuchen. Nächste Woche können auch größere Geschäfte aufmachen. Ab dem 18. Mai dürfen Wirte draußen Gäste bedienen, eine Woche später auch drinnen. Am 30. Mai öffnen Hotels wieder öffnen. Die Abstands- und Hygieneregeln bleiben in Kraft. Diese gelten auch in den Schulen, die nach und nach wieder öffnen. Mitte Juni sollen dann wieder alle Jahrgangsstufen Präsenzunterricht bekommen. Was die Kitas und Kindergärten angeht, soll bis Pfingsten zumindest die Hälfte der Kinder zurück in die Betreuung. Weitere Details zu den Lockerungen unter br24.de!

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 21:00 Uhr