Bayern hat Waren im Wert von neun Millionen Euro in die Ukraine geliefert

München: Der Freistaat Bayern hat in diesem Jahr Waren im Wert von rund neun Millionen Euro in die Ukraine geliefert. Wie Innenminister Herrmann mitteilte, wurden vor allem warme Kleidung, Betten und Schlafsäcke, aber auch Telefone und Computer in das von Russland angegriffene Land gebracht; außerdem gebrauchte Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sowie Feldküchen. Zusätzlich zu diesen staatlichen Aktionen haben auch Kommunen, Rettungsorganisationen und private Initiativen Hilfslieferungen in die Ukraine organisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2023 15:00 Uhr