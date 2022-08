Bayern hat laut Studie zweitbestes Bildungssystem

München: Bayern hat einer Studie zufolge das zweitbeste Bildungssystem in Deutschland. Das zeigt der sogenannte Bildungsmonitor des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Bayern bekommt demnach Bestnoten in den Bereichen Berufliche Bildung, Digitalisierung, Integration, Schulqualität und Forschungsorientierung. Kritisch sehen die Studienautoren die wenigen Ganztagsplätze in Kitas und Grundschulen, hier landete der Freistaat auf einem der hinteren Plätze. Das beste Bildungssystem hat laut der Studie Sachsen. Den letzten Platz belegt Bremen - unter anderem wegen der hohen Schulabbrecherquote. Um die Digitalisierung an den Schulen voranzubringen, braucht es laut den Forschern 20.000 zusätzliche IT-Stellen. Neue Laptops oder Tablets würden monatelang nicht ausgepackt, da sich niemand zuständig fühle.

