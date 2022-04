Bayern hat kaum Solaranlagen auf staatseigenen Dächern

Melnyk wünscht sich von Steinmeier Einsatz für Embargo

Berlin: Der ukrainische Botschafter Melnyk hat die Bundesregierung nochmals aufgefordert, als Konsequenz aus den Vorfällen in Butscha den Bezug von Öl und Gas aus Russland sofort einzustellen. Im Deutschlandfunk appellierte Melnyk an Bundespräsident Steinmeier, sich bei der Bundesregierung für ein sofortiges Embargo einzusetzen. Laut Melnyk wäre dies ein notwendiger Schritt, nachdem Steinmeier eingeräumt hat, sein Festhalten an der Gaspipeline Nordstream 2 sei ein Fehler gewesen. Bundesaußenministerin Baerbock hat dagegen vor überzogenen Erwartungen an ein sofortiges Embargo gewarnt. In den ARD-Tagesthemen sagte die Grünen-Politikerin, ein solcher Ausstieg würde nicht dazu führen, dass morgen das Morden zu Ende sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 08:00 Uhr