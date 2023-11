Bayern hat heuer 430 Millionen Euro an Landespflegegeld gezahlt

München: Mehr als zwei Millionen Menschen in Bayern haben bislang das Landespflegegeld in Anspruch genommen. Wie die neue bayerische Gesundheitsministerin Gerlach anlässlich des fünfjährigen Jubiläums mitteilte, wurden seit Oktober 2018 insgesamt 2,3 Milliarden Euro ausgezahlt. Allein in diesem Jahr seien es jetzt schon 430 Millionen gewesen. Anspruch auf das Landespflegegeld haben rund eine halbe Million Menschen in Bayern, denen mindestens der Pflegegrad zwei zuerkannt worden ist. Die Einmalzahlung in Höhe von 1.000 Euro pro Jahr steht den Pflegebedürftigen dann frei zur Verfügung. Für den Zeitraum 2022/23 können Anträge noch bis Ende Dezember gestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 13:00 Uhr