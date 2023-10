Bayern hat einen neuen evangelischen Landesbischof

Nürnberg: Bei einem feierlichen Gottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche ist der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp in sein Amt eingeführt worden. Im Beisein zahlreicher Kirchenvertreter und prominenter Gäste aus der Politik nahm er das Amtskreuz entgegen. In seiner ersten Predigt sagte Kopp mit Blick auf den neuen Nahostkrieg, es brauche heutzutage mehr Menschen, die Kompromisse suchen. Der Traum von zwei Staaten, die miteinander in Frieden leben, gehe weiter. Im Gottesdienst war zuvor der bisherige Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm verabschiedet worden. Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus würdigte ihn als Menschen, der seinen tiefen Glauben immer untrennbar mit einem wachen kritischen Blick auf die Welt verknüpft habe. Bedford-Strohm sagte, er gehe mit einem Herzen voller Dankbarkeit und wisse sein Amt gut aufgehoben bei seinem Nachfolger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 12:00 Uhr