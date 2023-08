Bayern hat bis 2050 mehr als eine Millionen Pflegebedürftige

München: In Bayern steigt die Zahl der Pflegebedürftigen stärker an als erwartet - damit wächst auch der Personalbedarf. Aus den Prognosen des neuen "Pflegegutachtens Bayern 2050" geht hervor, dass in knapp 30 Jahren allein im Freistaat mehr als eine Millionen Menschen Pflege brauchen werden. Gesundheitsminister Holetschek hatte nach eigenen Aussagen bisher mit 90.000 Personen weniger gerechnet. Ab morgen unterstützt ein neues Online-Portal der Staatsregierung mit Zahlen auf regionaler Ebene die entsprechenden Bedarfsplanungen. Bayernweit müssten bis 2050 gut 53.000 Pflegekräfte mehr in Vollzeit arbeiten, als derzeit. Das entspricht einer Steigerung um die Hälfte.

