Bayern hält Rekordniveau an Studentinnen und Studenten

München: Die Zahl der Studentinnen und Studenten in Bayern bleibt auf Rekordniveau: Im heute beginnenden Wintersemester sind 404.000 eingeschrieben, ebenso viele wie vor einem Jahr. Die Zahl der Erstsemester steigt sogar leicht auf 77.000, rund ein Drittel von ihnen stammt aus dem Ausland. Als neuer Hochschul-Standort ist in diesem Wintersemester Dingolfing dabei. Dort gibt es einen neuen Studiengang der Hochschule Landshut mit dem Schwerpunkt "Weltweit nachhaltig wirtschaften". An der Uni Augsburg stehen heuer erstmals 168 Studienplätze für Medizin zur Verfügung - doppelt soviele wie bisher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 13:00 Uhr