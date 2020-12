Bayern hält offenbar Impfbeginn am 5. Januar für möglich

Nachrichtenarchiv - 10.12.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Menschen in Bayern könnten schon ab dem 5. Januar gegen Corona geimpft werden. Das geht aus einem internen Zeitplan des bayerischen Gesundheitsministeriums hervor, der dem BR vorliegt. Vorraussetzung ist die Zulassung des Impfstoffes von Biontech/Pfizer durch die Europäische Arzneimittel-Agentur. Diese Entscheidung fällt dem Plan nach spätestens am 29. Dezember. Die Auslieferung des Stoffes an die Impfzentren könnte dann bis zum 4. Januar erfolgen. Eine offizielle Bestätigung für die Pläne gibt es bisher allerdings noch nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 16:00 Uhr