Bayern gewinnt zum 20. Mal den DFB-Pokal

Berlin: Der FC Bayern hat zum 20. Mal den DFB-Pokal gewonnen. Gegen Bayer Leverkusen hieß es am Ende 4:2. Es ist nach dem Meistertitel das 13. Double für die Bayern, die nun auch auf den Erfolg in der Championsleague hoffen, um das Triple vollzumachen. Die Partie im Berliner Olympiastadion fand Corona-bedingt ohne Zuschauer statt; es war das erste sogenannte Geisterfinale der Pokalgeschichte. Schon am Nachmittag waren die Frauen des VfL Wolfsburg Pokalsieger geworden. Gegen Außenseiter SGS Essen fiel die Entscheidung erst beim Elfmeterschießen.

