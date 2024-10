Bayern gewinnt klar in Bochum und bleibt Spitzenreiter

Bochum: Der FC Bayern steht auch nach dem achten Spieltag an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Die Bayern gewannen in Bochum mit 5:0 und sind dank des besseren Torverhältnisses Tabellenführer vor den punktgleichen Leipzigern. In der Zweiten Liga spielten: Darmstadt gegen Ulm: 1:1 Magdeburg gegen Hannover: 0:3 und Braunschweig gegen Münster: 1:1

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2024 17:30 Uhr