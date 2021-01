Bayern gewinnt gegen Hoffenheim, Dortmund schlägt Augsburg

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern zum vierten Mal in Folge gewonnen und bleibt weiterhin mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Gegen Hoffenheim endete die Partie gestern 4:1. Verfolger Leipzig schlug Leverkusen 1:0. Neuer Tabellen-Dritter ist Frankfurt nach einem 3:1-Sieg gegen die Berliner Hertha. Dortmund schlug Augsburg mit 3:1. Union Berlin spielte 1:1 unentschieden gegen Mönchengladbach. Das war auch der Endstand der Partie zwischen Bremen und Schalke.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.01.2021 01:00 Uhr