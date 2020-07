Bayern gewinnt DFB-Pokal durch 4:2 über Leverkusen

Weitere Corona-Fälle im Landkreis Starnberg

Starnberg: Nach dem Corona-Ausbruch bei einem Catering-Unternehmen gibt es im Landkreis Starnberg weitere Infizierte. Inzwischen liegen alle Tests in den Asyl-Gemeinschaftsunterkünften vor. Wie das zuständige Landratsamt mitteilte, gibt es in der Unterkunft Weßling zwei neue positive Fälle, in der Gemeinschaftsunterkunft Herrsching sind es sechs, unter ihnen auch drei Kinder. Damit ist auch eine Grund-Schule in Herrsching betroffen. 22 Schüler und zwei Lehrkräfte müssen in Quarantäne. Am Montag sollen dort alle getestet worden.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 04.07.2020 22:00 Uhr