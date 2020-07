Bayern gewinnt DFB-Pokal durch 4:2 über Leverkusen

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der FC Bayern hat das Finale um den DFB-Pokal gewonnen. Mit dem 4:2 über Bayer Leverkusen konnten die Bayern ihr Double verteidigen. Insgesamt war es das 13. Mal, dass der FC Bayern die deutsche Meisterschaft und den Pokal im gleichen Jahr gewann. Leverkusen, das auf den ersten Titelgewinn seit 27 Jahren gehofft hatte, ging wieder leer aus. Die Tore für die Bayern erzielten im Berliner Olympiastadion Alaba und Gnabry in der ersten Halbzeit, Lewandowski traf zweimal in der zweiten Hälfte. Die Tore für Leverkusen machten Sven Bender und Kai Havertz. - Auch bei den Frauen gibt es wieder einen Double-Sieger: In Köln gewannen die deutschen Meisterinnen aus Wolfsburg mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Essen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.07.2020 22:15 Uhr