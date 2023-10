Bayern gewinnt Champions League-Duell mit Kopenhagen 2:1

Zum Fußball: Der FC Bayern München hat auch sein zweites Gruppenspiel in der Champions League gewonnen. Das Team von Trainer Tuchel schlug den FC Kopenhagen auswärts mit 2:1. Dabei taten sich die Bayern-Profis lange schwer und gerieten zu Beginn der zweiten Hälfte sogar zunächst in Rückstand. Am Ende aber drehten sie die Partie dank zweier Treffer durch Jamal Musiala und Mathys Tel. Union Berlin dagegen muss weiter auf den ersten Champions League-Sieg warten. Die Berliner verloren ihr Heimspiel gegen den portugiesischen Klub Braga mit 2:3.

