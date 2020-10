Bayern gewinnt, Augsburg spielt unentschieden

Polizei ermittelt zu Hamburger Angriff auf jungen Juden

Hamburg: Nach dem Angriff auf einen jüdischen Gläubigen in der Hansestadt dauern die Ermittlungen noch an. Laut Polizei macht der Täter - ein 29 Jahre alter Deutsch-Kasache - einen extrem verwirrten Eindruck. Es sei schwierig, ihn zu vernehmen. Der Mann hatte gestern ein Mitglied der jüdischen Gemeinde mit einem Klappspaten angegriffen und erheblich verletzt. Die Deutsche Presse-Agentur will erfahren haben, dass der Täter einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche hatte. Außenminister Maas verurteilte den Gewaltakt. In einer Mitteilung schrieb er gestern Abend, dies sei kein Einzelfall, sondern widerlicher Antisemitismus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 06:00 Uhr