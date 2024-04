Bayern gewinnt 5:1 gegen Union Berlin

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der FC Bayern bei Union Berlin mit 5:1 gewonnen. Die Münchner festigten damit ihren zweiten Tabellenplatz hinter Meister Leverkusen. Im Kellerduell schlug am Nachmittag Tabellenschlusslicht Darmstadt den Vorletzten Köln mit 2:0. Außerdem spielten: Leipzig Heidenheim 2:1, Hoffenheim Gladach 4:3 und Wolfsburg Bochum 1:0. In der zweiten Bundesliga unterlag Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf 0:1. Die weiteren Partien: Kaiserslautern Wiesbaden 1:1 und Osnabrück Braunschweig 0:3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 21:00 Uhr