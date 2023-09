Bayern gewinnt 4:3 gegen Manchester in der Championsleague

Zum Fußball: Der FC-Bayern ist mit einem Sieg in die Champions-League gestartet: Mit Toren von Sane, Gnabry, Kane und Tel gewannen die Münchner 4:3. Weil die zweite Partie in der Gruppe A Galatasaray Istanbul gegen Kopenhagen 2:2 endete, übernimmt das Team von Trainer Tuchel die Tabellenführung. Union Berlin zeigte bei seinem ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte eine gute Leistung. Bei Real Madrid stand es nach 90 Minuten 0:0, erst in der Nachspielzeit trafen die Spanier zum 1:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 23:00 Uhr