Bayern gewinnen in Freiburg und spielen kurzzeitig mit zwölf Mann

Nachrichtenarchiv - 02.04.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Freiburg: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern beim SC Freiburg 4:1 gewonnen. Die Partie war mehrere Minuten unterbrochen, weil die Bayern für einige Sekunden zwölf Spieler auf dem Platz hatten. Ob diese Regelwidrigkeit Konsequenzen hat, ist noch unklar. Tabellen-Schlusslicht Fürth hat in Frankfurt 0:0 unentschieden gespielt. Leverkusen gewann gegen die im Abstiegskampf feststeckende Hertha aus Berlin 2:1. Im Kellerduell zwischen Bielefeld und Stuttgart gab es ein 1:1. Bochum hingegen ist nach einem 2:1-Sieg in Hoffenheim dem Klassenerhalt sehr nahe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2022 20:00 Uhr