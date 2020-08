Bayern gewinnen CL-Finale mit 1 zu 0

Nachrichtenarchiv - 24.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: Der FC Bayern München hat die Champions-League gewonnen und sich damit den Traum vom Triple erfüllt. Das Team von Trainer Hansi Flick besiegte Paris Saint Germain gestern Abend in Lissabon mit 1 zu 0. Kingsley Coman, der einst bei PSG seine Profilaufbahn begonnen hatte, schoss das entscheidende Kopfball-Tor in der 59. Minute nach Flanke von Joshua Kimmich. Die Bayern setzten das Pariser Starensemble gekonnt unter Druck, dabei kam es allerdings zu zahlreichen Fouls auf beiden Seiten. Torwart Manuel Neuer zeigte bei mehreren Paraden Weltklasse-Niveau. Auf französischer Seite sorgten Neymar, Mbappé und Di Maria für gefährliche Situationen im Bayern-Strafraum. Auch Münchens Stürmer Lewandowski hatte mehrere Torchancen, etwa in der 22. Minute, als er aber nur den Pfosten traf. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel der Bayern deutlich druckvoller. Für die Bayern ist es der sechste Triumph in der europäischen Königsklasse und der dritte in der Championsleague. Zuletzt hatten sie vor sieben Jahren die Championsleague gewonnen. Auch damals waren Müller, Boateng, Neuer und Alaba dabei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2020 07:00 Uhr