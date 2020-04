Bayern gegen schnelle Schulöffnungen - RKI: 34.300 Infizierte

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Regierung lehnt die schnelle Öffnung von Schulen und Kindergärten ab. Ministerpräsident Söder sagte in einem Interview, generell sei die Politik gut beraten, auf die Warnungen vor zu frühen Schulöffnungen zu hören. Wörtlich sagte er: "Ein bisschen mehr Geduld und Besonnenheit könnte allen helfen." Er sei insbesondere skeptisch, was Grundschulen und Kitas angehe. Am Nachmittag sprechen Bund und Länder in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen. Nordrhein-Westfalen hat bereits angekündigt, dass es mit der Schulöffnung deutlich früher beginnen will als Bayern. Nach neuen Zahlen des Robert-Koch-Instituts verzeichnet der Freistaat nun etwa 34.300 Infizierte - gut 700 mehr als gestern. Er liegt damit weiter an der Spitze aller Bundesländer. Bundesweit gibt es rund 127.600 Fälle- das sind fast 2.500 mehr als gestern. 3.254 an Covid-19 erkrankte Menschen starben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 09:00 Uhr