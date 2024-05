Bayern-Fußballerinnen präsentieren Meister-Trophäe auf Rathausbalkon

München: Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind in dieser Saison ungeschlagen Meister geworden. Das Team von Trainer Alexander Straus gewann am letzten Bundesliga-Spieltag bei der TSG Hoffenheim 4:1. Am Vormittag gibt die Stadt München einen offiziellen Empfang für das Team. Danach präsentieren die Spielerinnen die Meister-Trophäe auf dem Rathausbalkon am Marienplatz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 01:00 Uhr