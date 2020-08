Bayern führt zweiwöchige Maskenpflicht im Unterricht ein

Vorfälle am Reichstagsgebäude rufen viel Kritik hervor

Berlin: Die Vorfälle am Reichstagsgebäude am Wochenende sind von Spitzenpolitikern und Vertretern der Kirchen heftig kritisiert worden. Bundespräsident Steinmeier nannte die Ausschreitungen verabscheuungswürdig.Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte, auf den Stufen des Reichstagsgebäudes Menschen mit Symbolen der Rechtsextremisten zu sehen, sei für Demokraten unerträglich. Nachdem in Berlin zahlreiche Demonstranten die Treppe zum Reichstag gestürmt hatten, will Landtagspräsidentin Aigner auch das Sicherheitskonzept des bayerischen Landtags in München noch einmal überprüfen, wie sie im Gespräch mit dem BR ankündigte. Die Weltgesundheitsorganisation rief Regierungen angesichts von Protesten gegen Corona-Maßnahmen in mehreren Ländern zu einem ehrlichen Dialog mit den Demonstranten auf. Sie müssten jedoch auch einsehen, dass das Virus real und gefährlich sei, sagte WHO-Chef Tedros in Genf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.08.2020 22:15 Uhr